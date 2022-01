Il director di DriveClub sta per annunciare un nuovo videogioco

Paul Rustchynsky, veterano dell’industria che ha lavorato a DriveClub, OnRush e MotorStorm, ha fatto sapere che presto annuncerà il suo prossimo videogioco.

Da tempo nell’organico di Avalanche Studios, grazie al quale l’anno scorso ha fondato un nuovo studio in quel di Liverpool, Rustchynsky fa sapere che il suo prossimo progetto sarà molto diverso da ciò a cui ha lavorato in passato. Via Twitter, infatti, ha confessato di non essere al lavoro su un videogioco di corse: si tratterà di qualcosa di profondamente diverso.

Il director di DriveClub ha poi spiegato che l’annuncio ufficiale avverrà nel corso di quest’anno, probabilmente durante il prossimo E3.

Condividi con gli amici Inviare