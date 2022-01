Il nuovo gioco di Ken Levine sarebbe in alto mare

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo parlato del prossimo progetto di Ken Levine, ben noto al nostro pubblico per essere stato la geniale mente dietro titoli del calibro di System Shock 2 e BioShock. Dopo la pubblicazione di BioShock Infinite, avvenuta nel 2013, Levine decise di smantellare il suo studio Irrational Games per fondare la nuova realtà Ghost Story Games, molto più piccola e anch’essa dedicata alla creazione di videogiochi.

Da allora, le notizie sul primo gioco di questo studio sono state decisamente scarse: a quanto pare si tratterebbe di un titolo fantascientifico, ambientato in una stazione spaziale in cui tre fazioni rivali si contendono il controllo, ma al di là di questo si sa poco altro. E le motivazioni dietro a questo silenzio potrebbero essere legate proprio alla personalità di Ken Levine, come rivelato da un’inchiesta di Jason Schreier per Bloomberg. Nel pezzo in questione, Levine viene descritto come un boss difficile da accontentare, capace di gettare via mesi di lavoro nel caso in cui non lo soddisfino e di cambiare idea in maniera repentina. Naturalmente, la cosa ha causato difficoltà e dissapori all’interno di Ghost Story, studio costituito da appena poche decine di persone.

A quasi otto anni di distanza dalla fondazione del suo nuovo studio, il prossimo gioco di Ken Levine non ha ancora un titolo ufficiale, né tantomeno si è mostrato pubblicamente. Take-Two, però, sembra nutrire piena fiducia nella visione del papà di BioShock, al punto da consentirgli non solo piena liberta creativa ma anche, a giudicare dall’articolo, tutto il tempo che vuole. Agli sviluppatori preoccupati per quanto a lungo Take-Two avrebbe continuato a finanziare il loro progetto, Levine avrebbe risposto che per la casa madre loro costituiscono “un errore di approssimazione”, cosa tutt’altro che difficile da credere visti gli incassi su cui Take-Two può contare grazie a giochi come Grand Theft Auto V e la serie NBA 2K. Staremo a vedere se la lunga attesa e i numerosi sforzi verranno ripagati.