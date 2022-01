Shadow Warrior 3 si prepara a rivelare la sua data d'uscita

Pare che Flying Wild Hog voglia dare il via al nuovo anno in quarta. Tramite il loro profilo Twitter, gli sviluppatori di Shadow Warrior 3 hanno infatti reso noto che non ci sarà da aspettare molto prima di scoprire la sua data d’uscita, come ben ricorderete rinviata al 2022 poche settimane fa. Assieme a un breve teaser di gameplay, il comunicato di Flying Wild Hog ha promesso anche che l’annuncio della finestra di lancio di Shadow Warrior 3, previsto per PC, PS4 e Xbox One, sarà accompagnato da ulteriori informazioni sulle prossime avventure di Lo Wang. Avventure che, a giudicare dai vari video di gameplay pubblicati negli ultimi mesi, saranno ad alto tasso di squartamenti.

Condividi con gli amici Inviare