Annunciati PlayStation VR 2 e Horizon: Call of the Mountain

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, Sony ha svelato i primi dettagli ufficiali di PlayStation VR 2. Il nuovo visore per la realtà virtuale della compagnia giapponese sarà dotato di un display OLED a risoluzione 4K con un campo visivo di 110 gradi. Sony spiega che la risoluzione per occhio sarà di 2000×2400, mentre la frequenza di aggiornamento potrà variare tra 90Hz e 120Hz.

Da notare che non sarà più necessario collegare una videocamera esterna alla console per il tracciamento dei movimenti, invece questi verranno tracciati direttamente dal visore tramite i sensori integrati nel caschetto. Inoltre, una fotocamera interna traccerà i movimenti degli occhi dell’utente. Non è tutto perché il visore di PlayStation VR 2 impiegherà anche una funzionalità di feedback sensoriali simile a quanto visto in azione con il controller DualSense. Accanto al visore, poi, sarà possibile utilizzare i nuovi Sense Controller, i quali potranno contare anch’essi su grilletti adattivi e feedback aptici. Per finire, il visore dovrà essere collegato alla console PlayStation 5 tramite cavo USB-C.

La compagnia giapponese ha poi annunciato uno dei vari giochi compatibili con PlayStation VR 2: si tratta di Horizon: Call of the Mountain, uno spin-off della serie action RPG targata Guerrilla Games sviluppato in collaborazione con Firesprite.









Call of the Mountain avrà un protagonista diverso da Aloy e permetterà ai giocatori di esplorare in prima persona il rigoglioso (e pericolosissimo) mondo di Horizon, ma per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.