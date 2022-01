Nvidia presenta le schede grafiche GeForce RTX 3050 e 3090 Ti

Direttamente dalla cornice del CES 2022, Nvidia ha presentato due nuove schede grafiche GeForce: si tratta della RTX 3050 e della RTX 3090 Ti, entrambe con architettura Ampere.

La prima è rivolta a chi punta a giocare in FullHD a 60fps, e può contare su RT Core di seconda generazione e Tensor Core di terza generazione dedicati, nuovi multiprocessori di streaming e 8 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità per i giochi più recenti. Naturalmente supporta sia il ray tracing che la tecnologia DLSS. Stando a quanto dichiarato da Nvidia, la scheda avrà una potenza computazionale di 9 Shader-TFLOP, 18 RT-TFLOP e 73 Tensor-TFLOP.



Le schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3050 saranno disponibili (si spera) dal 27 gennaio con un prezzo consigliato che partirà da € 279.

Sul versante della RTX 3090 Ti, invece, non si hanno ancora notizie ufficiali sebbene sia stata anch’essa presentata nelle scorse ore. Girano però alcune indiscrezioni sulle caratteristiche di quella che viene definita come la GPU più potente sulla piazza. Per quanto riguarda la potenza computazionale, questa dovrebbe essere di 40 Shader-TFLOPS, 78 RT-TFLOPS e 320 Tensor-TFLOPS; laddove la memoria dedicata sarà di 24 GB GDDR6X a 21 Gb/s. Per i dettagli ufficiali, compresi prezzo e data di disponibilità, bisognerà attendere comunicazioni da parte di Nvidia che arriveranno nel corso del mese.

