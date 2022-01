Death Stranding Director's Cut per PC confermato, arriverà in primavera

A poca distanza dalle voci che davano per plausibile un prossimo arrivo di Death Stranding Director’s Cut anche su PC, 505 Games ha confermato la cosa tramite il suo profili social. La versione ampliata del titolo di Kojima Productions, che ricordiamo è già disponibile da qualche tempo su PS5, uscirà in contemporanea su Steam ed Epic Games Store. Ancora ignota la data di lancio esatta, in ogni caso prevista per la primavera 2022.

505 Games ha inoltre confermato che Death Stranding Director’s Cut su PC usufruirà della tecnologia XeSS, cioè l’alternativa di Intel al DLSS di NVIDIA e al FSR di AMD. Nel caso in cui possiedate già l’ultima creazione di Hideo Kojima e vogliate sapere se sarà possibile effettuare l’upgrade alla Director’s Cut, il publisher ha reso noto che condividerà ulteriori informazioni verso la fine del mese di gennaio.