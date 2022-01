Ghost of Tsushima: più di otto milioni le copie vendute

Che Ghost of Tsushima avesse incontrato i gusti del pubblico si sa già da ormai più di un anno, e a quanto pare le vendite del gioco continuano ad andare bene anche dopo tutti questi mesi. Sucker Punch Productions ha infatti di recente rivelato come il suo gioco abbia superato quota otto milioni di copie vendute, un risultato che senza dubbio è stato motivo di meritate celebrazioni presso lo studio americano.

Il merito di questo continuato successo di Ghost of Tsushima va senza dubbio ricollegato, oltre alla qualità del gioco base, anche all’aggiunta gratuita della modalità cooperativa Legends e al lancio della Director’s Cut avvenuto ad agosto dell’anno scorso. Ricordiamo che quest’ultima include anche un’espansione ambientata sull’isola di Iki. Dal canto nostro, con God of War ormai dietro l’angolo, non possiamo che sperare che anche le avventure di Jin Sakai vengano presto annunciate per PC.