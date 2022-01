Apex Legends: le Storie di Frontiera ci raccontano di Bangalore

Al di là del suo gameplay entusiasmante, quello di Apex Legends e dei personaggi che lo popolano è un mondo ricco di storie di ogni tipo. Per raccontare alcune di queste storie, Respawn Entertainment ha dato il via alla serie di video delle Storie di Frontiera, che vedono come protagoniste le varie leggende. L’ultimo di questi video pubblicati, intitolato Gridiron, è dedicato a Bangalore e al rapporto con suo fratello e le forze armate dell’IMC.









Ex soldato dell’IMC, Bangalore fa parte del roster di Apex Legends fin dal momento del lancio. Non troppo tempo fa, il battle royale di Respawn Entertainment si è aggiornato con la nuova mappa Passo di Tempesta e la leggenda Ash.