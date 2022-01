Il co-fondatore di Playground Games Gavin Raeburn lascia lo studio

Aria di cambiamento, in quel di Playground Games. Come confermato da Microsoft a Windows Central, Gavin Raeburn ha infatti deciso di lasciare lo studio che aveva fondato assieme a Trevor Williams nel 2009; sarà proprio Williams a sostituirlo a capo degli sviluppatori della serie Forza Horizon, e attualmente anche al lavoro su un reboot di Fable.

Veterano di lunga data dell’industria videoludica, Gavin Raeburn si è fatto un nome presso Codemasters, dove ha contribuito alla creazione delle serie DiRT e Grid. Assieme a Trevor Williams, ha fondato quella che oggi è diventata una delle colonne portanti dell’ecosistema Microsoft. Lungi dall’essere solo un titolo dedicato agli appassionati di automobili, l’ottimo Forza Horizon 5 ha infatti superato i dieci milioni di giocatori in brevissimo tempo. Non è ancora chiaro a quali progetti si dedicherà Gavin Raeburn in futuro, ma il suo è un nome che abbiamo imparato da tempo a tenere d’occhio.