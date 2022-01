E3 2022: la kermesse tornerà in formato digitale

Il dilagare della variante Omicron ha costretto gli organizzatori dell’E3 2022 a cancellare qualsiasi evento in presenza. Ciò significa che la kermesse tornerà anche questa volta nel solo formato digitale.

“A causa dei rischi legati al Covid-19 e al potenziale impatto sulla salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, l’E3 non si terrà in presenza nel 2022,” si legge in una nota consegnata dall’ESA alla redazione di VentureBeat. “Siamo comunque impazienti di annunciare i dettagli della kermesse nelle prossime settimane.”

Al contempo, il giornalista Geoff Keighley ha fatto sapere che anche quest’anno tornerà la Summer Game Fest, l’ormai tradizionale evento estivo nato durante la prima ondata della pandemia in sostituzione dell’E3 2020, cancellato proprio a causa della situazione pandemica globale.

