Days Gone: vendite maggiori di Ghost of Tsushima ma considerato un flop

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato che le vendite di Ghost of Tsushima hanno da poco superato quota 8 milioni di copie, eppure c’è un altro videogioco targato Sony che ha raggiunto e superato il medesimo traguardo nel silenzio generale: si tratta di Days Gone, l’action open world in salsa zombie di Bend Studio.

A darne notizia ci ha pensato Jeff Ross, il game director dello stesso Days Gone da poco fuoriuscito dall’organico dei PlayStation Studios. Ross spiega che il titolo sviluppato da Bend Studio aveva venduto oltre 8 milioni di copie su PS4 in poco più di un anno e mezzo dal lancio, per poi piazzare più di un milione di unità su PC, superando abbondantemente il risultato appena ottenuto da Ghost of Tsushima. Tuttavia il game director di Days Gone fa sapere che il management dello studio ha sempre considerato il gioco una enorme delusione, nonostante gli ottimi numeri sul mercato. Sarà per questo che il sequel di Days Gone non ha mai ricevuto luce verde?

