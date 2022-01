Nobody Saves the World ha una data di uscita ufficiale

I ragazzi di Drinkbox Studios hanno confezionato un nuovo trailer di Nobody Saves the World che ne annuncia la data di uscita ufficiale.









Il prossimo videogioco degli autori di Guacamelee sarà disponibile dal 18 gennaio su PC, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre aggiunto lo stesso giorno nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Il videogioco ci metterà nei panni di un signor Nessuno, letteralmente, che è però in grado di mutare forma e acquisire nuove abilità in base alla trasformazione scelta. Sarà poi possibile combinare le diverse forme per sbloccare abilità speciali e combo.