Mount & Blade 2: Bannerlord è disponibile in italiano

TaleWorlds Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Mount & Blade 2: Bannerlord che introduce, tra le diverse novità, la traduzione del gioco in italiano.

Oltre all’idioma dantesco, la patch 1.7.0 include anche il Battle Terrain System, che fornisce ai giocatori migliore controllo e varietà nelle battaglie. Questo sistema divide la mappa in regioni con scene dedicate alle battaglie e determina i punti di spawn dei combattenti in base al loro posizionamento nella regione. In totale ci sono 23 nuove scene dedicate alle battaglie, arrivando così a un totale di 72.

Viene introdotta anche la funzione Order of Battle, che offre una panoramica del campo di battaglia prima di iniziare il combattimento e consente di assegnare i propri eroi e le truppe alle formazioni, posizionarli e impartire loro una serie di ordini. Allo stesso tempo, la nuova interfaccia fornisce molte più informazioni sulle formazioni. Questi cambiamenti sono accompagnati da un Battle Morale System aggiornato e da diverse modifiche volte a migliorare gli assedi. In particolare, la salita su scale e torri d’assedio è stata modificata e l’efficacia degli assedi basati sulla fame è stata aumentata.

Vi ricordiamo, infine, che Mount & Blade 2: Bannerlord è attualmente disponibile su PC in Accesso Anticipato.

Condividi con gli amici Inviare