Star Wars Jedi: Fallen Order 2 in uscita nel 2022?

Pare che nei prossimi mesi assisteremo all’annuncio ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order 2, il sequel dell’action adventure pubblicato due anni fa su PC e console, e sembra anche che il gioco sia in uscita già nel 2022.

Lo veniamo a sapere grazie alle indiscrezioni riportate dal giornalista Jeff Grubb, il quale ha dichiarato che la presentazione ufficiale di Fallen Order 2 potrebbe avvenire prima dell’E3 2022. A questo punto una possibile data per l’annuncio potrebbe essere il prossimo 4 maggio, giorno da sempre dedicato a tutto ciò che gravita attorno al franchise di Star Wars, ma chiaramente siamo nel campo delle speculazioni.

Come sempre, dunque, vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le proverbiali molle.

