Horizon Forbidden West: l'ultimo trailer ci presenta le tribù

Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle tribù presenti in Horizon Forbidden West, il nuovo action RPG sviluppato da Guerrilla Games in uscita a breve su PS4 e PS5.









Il filmato ci reintroduce agli Oseram, una tribù di inventori e costruttori. C’è spazio anche per i Carja, i guardiani del confine con l’Ovest Proibito, e per gli Utaru, un popolo molto legato alla terra. Il trailer si sofferma poi sui Tenakth, che sono a loro volta suddivisi in tre clan che fronteggiano una minaccia comune: i ribelli di Regalla e le loro possenti macchine ammaestrate.

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 18 febbraio.