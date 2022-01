Le festività natalizie si sono chiuse con un sapore agrodolce, in quel di Ubisoft Montreal. Lo studio canadese si è infatti ritrovato a compiangere la scomparsa di Russell Lees, Writer e Narrative Designer per le serie di Assassin’s Creed e Far Cry. A dare la notizia è stato il suo collega Darby McDevitt, che ne ha ricordato in particolare il ruolo giocato nella scrittura di Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry New Dawn, Assassin’s Creed Origins e il DLC Tyranny of Kings per Assassin’s Creed 3.

