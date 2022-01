Devolver Digital si prepara ad annunciare un nuovo Serious Sam

Buone notizie per tutti i fan di Sam Stone e delle sue scorribande all’alto tasso di kamikaze urlanti: Devolver Digital ha di recente annunciato di avere in programma un nuovo Serious Sam. La cosa più sorprendente è che il gioco in questione è davvero dietro l’angolo, dato che il publisher progetta di rivelarlo nel corso della prossima settimana e di pubblicarlo entro fine gennaio. Il teaser allegato all’annuncio mostra il nostro eroe alle prese con un ambiente dalle temperature glaciali, che non dubitiamo verrà ben presto scaldato dal piombo e dai raggi laser.

Considerato anche il tempo relativamente breve trascorso dall’ultimo capitolo delle avventure di Sam Stone, ci sembra poco plausibile che il titolo in questione sia Serious Sam 5; più probabile sia uno spinoff di qualche tipo. Ma scopriremo con certezza di cosa si tratterà portando giusto qualche giorno di pazienza.

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month? 🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022