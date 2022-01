Monster Hunter Rise: ecco il trailer di lancio della versione PC

Pronti a tornare a caccia di mostri giganti? Se la risposta è sì e la vostra piattaforma preferita è il PC, sappiate che la data che dovete segnare sul calendario è il 12 gennaio: in questo giorno, infatti, Monster Hunter Rise arriverà anche su Steam. E proprio per celebrare questo traguardo, Capcom ha preparato un trailer di lancio apposito dal taglio decisamente cinematografico.









Il video mette in mostra anche alcune delle funzionalità specifiche di Monster Hunter Rise su questa piattaforma. Saranno presenti ad esempio filtri speciali, supporto al 4K e ai monitor ultrawide, texture ad alta risoluzione, frame rate sbloccato e tante altre opzioni di personalizzazione. Purtroppo, però, non saranno presenti il cross-play e il cross-save con la versione per Nintendo Switch, uscita un anno fa.