Dying Light 2 Stay Human: un nuovo video presenta lo skill tree

Non manca poi molto all'uscita di Dying Light 2 Stay Human, prevista per il 4 febbraio, ma sembra proprio che Techland non abbia ancora finito di rivelarci dettagli interessanti sul suo prossimo titolo. L'ultimo video pubblicato dallo studio ci presenta un elemento importante della struttura action RPG del gioco, e cioè gli skill tree a cui avrà accesso il protagonista. A quanto pare, potremo scegliere se prioritizzare il combattimento o piuttosto le abilità da parkour; entrambe scelte che si prospettano decisamente succose.









Il video, purtroppo, rivela solo alcune delle abilità che potremo sbloccare: per soddisfare a pieno la nostra sete di conoscenza, a quanto pare, dovremo attendere l’uscita del gioco. In Dying Light 2 Stay Human non ci sarà, in ogni caso, solo da correre e menare le mani. Techland ha infatti preparato un robusto sistema di fazioni, e saranno le nostre scelte a decretare quali finiranno per controllare zone importanti della città in rovina. Lo studio ha inoltre fatto sapere che nel corso dei prossimi giorni mostrerà il suo titolo anche sulle console di vecchia generazione.