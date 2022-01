Showa American Story: un trailer rivela l'action rpg postapocalittico

Sviluppato da NEKCOM e pubblicato da 2P Games, Showa American Story sembra proprio uno di quei giochi che dovete tenere d’occhio se amate le storie un po’ assurde alla No More Heroes. In questo action RPG postapocalittico, gli Stati Uniti sono diventati una colonia giapponese, portando a una forte commistione fra le due culture. Tutto felice e beato? Mica tanto, visto che a scombinare l’idillico sodalizio ci pensano gli zombie, che gettano l’intera società nel caos.









Protagonista di Showa American Story sarà Choko, una ragazza misteriosamente risvegliatasi dalle morte e alla ricerca di informazioni sulla sua sorella scomparsa. Il gioco, che uscirà su Steam, PS4 e PS5, promette di condire la sua esperienza da action-rpg con una forte atmosfera ispirata agli anni ’80. Non mancheranno nemmeno combattimenti ad alto tasso di intensità e frenesia.