Triangle Strategy non è l'unico gioco che Team Asano ha in cantiere

Triangle Strategy è un gioco che dai trailer ci sembra decisamente intrigante, ma a quanto pare non è l’unica sorpresa che il Team Asano ha in cantiere per il 2022. Tramite un messaggio di inizio anno condiviso su Twitter, lo studio creatore di Octopath Traveler ha infatti rivelato come stiano pianificando di annunciare e pubblicare più titoli nel corso dell’anno corrente. Non sembra improbabile che Team Asano si stia riferendo a Octopath Traveler 2, a proposito del quale già da qualche tempo circolano voci; ma chissà che non ci sia qualcosa in cantiere anche per i fan della serie Bravely Default.

