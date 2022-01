Rainbow Six Extraction: pubblicati due nuovi trailer

Manca ormai poco al lancio di Rainbow Six Extraction, previsto per il 20 gennaio. Lo sparatutto cooperativo di Ubisoft vede gli operatori della task force REACT, volti noti per chi già ha apprezzato Rainbow Six Siege, impegnati ad affrontare una temibile quanto mutevole minaccia aliena. Proprio a presentarci gli sforzi fatti per contenere questi organismi parassiti è dedicato il primo dei due trailer pubblicati di recente, che alterna una parte cinematografica a spezzoni di gameplay.









Decisamente più incentrato sul gameplay è invece il secondo dei due video pubblicati da Ubisoft, che spende ben dieci minuti a presentarci gli Archei, la struttura delle missioni e anche qualche suggerimento per cercare di portare a casa la pellaccia. Sarà infatti importante utilizzare con saggezza sia le abilità dei vari operatori che i gadget da noi scelti, e senza dimenticare la possibilità di sfruttare la distruttibilità delle pareti a nostro favore. E se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo noi di Rainbow Six Extraction, non possiamo che rimandarvi alla nostra anteprima.