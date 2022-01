State of Play: prossimo evento digitale a febbraio?

Sono passati alcuni mesi dall’ultimo State of Play, l’ormai tradizionale appuntamento digitale di Sony con le novità in arrivo sulle console PlayStation, tanto che in molti si stanno chiedendo quando avremo modo di assistere a una nuova presentazione. Ebbene, secondo quanto riportato dal noto insider Tom Henderson, la compagnia giapponese potrebbe avere uno State of Play in programma a febbraio.

Secondo Henderson, l’evento digitale avrebbe tutte le carte in regola per rivelarsi una grossa presentazione. È probabile che lo State of Play si concentri principalmente sui giochi in uscita nel corso di questo nuovo anno, magari offrendoci un ultimo sguardo a Horizon Forbidden West, in uscita il 18 febbraio, nonché qualche informazione aggiuntiva su Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. È altresì plausibile che Sony ne approfitti per presentare in pompa magna il visore PlayStation VR 2 annunciato la settimana scorsa al CES 2022.

Staremo a vedere. In ogni caso continueremo a tenervi aggiornati in caso di novità.

