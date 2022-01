Dying Light 2 richiederà oltre 500 ore per essere completato al 100%

Gli appassionati di action open world saranno felici di sapere che la longevità di Dying Light 2 sarà estremamente elevata, d’altronde Techland stima che per completare il gioco al 100% bisognerà investire oltre 500 ore della propria vita, più o meno il tempo che serve per arrivare a Madrid da Varsavia (a piedi).

Lo studio polacco precisa tuttavia che i giocatori intenzionati a finire il gioco e le sue side quest, magari dedicandosi a un po’ di esplorazione, potranno arrivare ai titoli di coda in meno di 100 ore. Le 500 ore, infatti, si riferiscono al completamento di tutte le attività, all’esplorazione di ogni centimetro del mondo di gioco, e alla visione di tutti i finali che Dying Light 2 offrirà a partire dal 4 febbraio, data di uscita del gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di scoprire come girerà il gioco sulle piattaforme della scorsa generazione, dal momento che Techland ha promesso di mostrare del gameplay catturato su PS4 e Xbox One.

