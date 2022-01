Age of Empires 4 potrebbe approdare su console Xbox

Dopo aver conquistato l’utenza PC (qui la nostra recensione), pare proprio che Age of Empires 4 sia in dirittura di arrivo anche sulle console della famiglia Xbox.

Lo veniamo a sapere grazie al lavoro dei soliti dataminer, i quali hanno scoperto che lo strategico in tempo reale sarebbe entrato in quella fase di testing rivolta alla platea Xbox Insider. Un aggiornamento dell’apposita applicazione per console, infatti, nasconderebbe tra le sue linee di codice la stringa “XIP_CAR_JANUARY_2022”. XIP starebbe per Xbox Insider Preview, mentre CAR sarebbe l’abbreviazione di Cardinal, nome in codice di Age of Empires 4.

Si tratta ovviamente di speculazioni che però non sono totalmente campate in aria, d’altronde Microsoft non ha mai escluso l’eventualità che l’RTS di Relic Entertainment esca anche su console. Nel mentre, però, vi invitiamo come di consueto alla prudenza.

