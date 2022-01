Steam: oltre 28 milioni di utenti connessi in contemporanea

Nelle ultime quarantotto ore Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi in contemporanea. La piattaforma di Valve ha superato quota 28 milioni di utenti connessi ai suoi server nel medesimo istante: per la precisione, il numero esatto è 28.230.661.

Come successo per molti altri servizi e piattaforme digitali, anche Steam ha goduto di una forte impennata del numero di utenti connessi in questo periodo pandemico. Basti pensare che esattamente due anni fa, nel gennaio 2020, il picco di utenza raggiunto da Steam si fermò a quota 18,3 milioni, per salire a 25,4 milioni l’anno successivo. Si tratta di una crescita esponenziale dovuta principalmente alle restrizioni e alle varie misure atte a contrastare il Covid-19.

Sul versante dei titoli più giocati su Steam, invece, i primi due posti della classifica restano stabilmente occupati da due videogiochi targati Valve: Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2, mentre PUBG Battlegrounds, Apex Legends e GTA 5 si fermano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto.

