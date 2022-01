Take-Two acquisirà Zynga per più di 12 miliardi di dollari

Il publisher Take-Two, detentore dei diritti sulle serie di Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands e molti altri nomi di grande successo, ha di recente annunciato di essere in procinto di acquisire il colosso del gaming mobile Zynga. L’operazione avrà un costo complessivo di 12,7 miliardi di dollari, andando dunque a superare la cifra spesa da Microsoft per Bethesda. Il catalogo di Zynga include giochi come Farmville, Empires & Puzzles, Golf Rival e Harry Potter: Puzzles & Spells.

Con questa acqusizione, Take-Two intende imporsi come attore di primo piano anche sul campo del mobile gaming. “Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformatica con Zynga, che ci permette di diversificare notevolmente il nostro business e di stabilirci in una posizione di leadership nel campo dei dispositivi mobili”, ha dichiarato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two.