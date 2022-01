Street Fighter compie 35 anni, Capcom accenna al prossimo capitolo

Sono passati ben 35 anni da quando, nel 1987, il primo picchiaduro competitivo iniziò ad apparire nelle sale giochi giapponesi prima, e del resto del mondo poi. Stiamo ovviamente parlando di Street Fighter, gioco che diede vita a una delle serie di picchiaduro più amate e famose ancora ai giorni nostri, e il cui trentacinquesimo compleanno è stato celebrato da Capcom tramite un messaggio su Twitter.

Particolarmente interessante il fatto che, come segnalato da VGC, la versione giapponese del cinguettio accenni al “prossimo sviluppo della serie Street Fighter.” Che il sesto capitolo della saga sia in arrivo è un po’ un segreto di pulcinella; i rumor e i leak in merito si sono sprecati, e l’arrivo di Luke ha segnato la fine del ciclo di DLC per Street Fighter V, a indicare la volontà dello studio di guardare al futuro. Fa comunque piacere che non ci sarà da attendere ancora molto per sentir parlare in via ufficiale di Street Fighter 6.