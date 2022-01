Half Life: un mod in via di sviluppo aggiungerà il ray tracing

Se per molti il ray tracing è sinonimo di giochi di nuova generazione, per altri l’arrivo di questa tecnologia ha offerto la possibilità di guardare a titoli del passato sotto una nuova prospettiva. È il caso, per esempio di Half Life: il gioco che segnò l’affermazione di Valve come uno sviluppatore da tenere d’occhio è infatti il soggetto di un interessante mod che si propone di impementare un sistema di illuminazione interamente basato sul ray tracing. I risultati, a giudicare dal teaser pubblicato poco tempo fa, non sembrano per niente malvagi.









Una volta completato, Half Life: Ray Traced sarà pubblicato sul GitHub dello sviluppatore, che già in passato si è fatto le ossa creando un mod che aggiungeva il ray tracing a Serious Sam: The First Encounter. Ancora ignota la data di lancio, in ogni caso prevista per il 2022.