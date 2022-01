League of Legends: ecco Zeri, la Scintilla di Zaun

Prende il via la Stagione 2022 di League of Legends, con tante novità in programma: ha infatti avuto inizio la nuova stagione classificata (con tanto di bel video animato) e con essa una serie di nuovi missioni e sfide. La novità più interessante però è sicuramente Zeri, la Scintilla di Zaun, nuovo campione a distanza che porterà una carica… elettrizzante ai duelli sulla Landa degli Evocatori e sull’Abisso Ululante.









In attesa della Vetrina Campioni dedicata a Zeri, Riot Games ha rivelato quali saranno le sue abilità:

Passiva: Batteria Vivente. Ogni volta che riceve uno scudo, Zeri ottiene velocità di movimento. Quando infligge danni a uno scudo nemico, ne assorbe l’energia, ottenendone uno a sua volta.

Ogni volta che riceve uno scudo, Zeri ottiene velocità di movimento. Quando infligge danni a uno scudo nemico, ne assorbe l’energia, ottenendone uno a sua volta. Q: Fuoco a Raffica. Passiva: gli attacchi base di Zeri infliggono danni magici, crescono con il potere magico e sono considerati un’abilità. Il movimento e il lancio di Fuoco a raffica accumulano energia nello Zaino scintilla di Zeri. Quando è completamente carico, il suo successivo attacco base rallenta il nemico e infligge danni bonus.

Attiva: Fuoco a raffica spara una raffica di 7 proiettili che infliggono danni fisici al primo nemico colpito. Fuoco a raffica cresce con l’attacco fisico ed è considerato un attacco; il primo proiettile applica gli effetti sul colpo. La sua ricarica corrisponde al timer dell’attacco base di Zeri.

Passiva: gli attacchi base di Zeri infliggono danni magici, crescono con il potere magico e sono considerati un’abilità. Il movimento e il lancio di Fuoco a raffica accumulano energia nello Zaino scintilla di Zeri. Quando è completamente carico, il suo successivo attacco base rallenta il nemico e infligge danni bonus. Attiva: Fuoco a raffica spara una raffica di 7 proiettili che infliggono danni fisici al primo nemico colpito. Fuoco a raffica cresce con l’attacco fisico ed è considerato un attacco; il primo proiettile applica gli effetti sul colpo. La sua ricarica corrisponde al timer dell’attacco base di Zeri. W: Laser Ultrashock. Zeri spara un impulso elettrico che rallenta e danneggia il primo nemico colpito. Se l’impulso colpisce un muro, un laser a lungo raggio parte dal punto di impatto.

Zeri spara un impulso elettrico che rallenta e danneggia il primo nemico colpito. Se l’impulso colpisce un muro, un laser a lungo raggio parte dal punto di impatto. E: Scarica di scintille. Zeri scatta per una breve distanza ed energizza i 3 lanci successivi di Fuoco a raffica, che ora sono in grado di trapassare i nemici. Zeri salta oltre o corre accanto a qualsiasi terreno verso cui scatta, in base all’angolazione. Colpire un nemico con un attacco o un’abilità riduce la ricarica di Scarica di scintille.

Zeri scatta per una breve distanza ed energizza i 3 lanci successivi di Fuoco a raffica, che ora sono in grado di trapassare i nemici. Zeri salta oltre o corre accanto a qualsiasi terreno verso cui scatta, in base all’angolazione. Colpire un nemico con un attacco o un’abilità riduce la ricarica di Scarica di scintille. R. Schianto Elettrico. Zeri scarica una potente scossa elettrica, infliggendo danni ai nemici vicini e sovraccaricandosi per una durata moderata. Mentre è in sovraccarico, Zeri ottiene danni aumentati, velocità d’attacco e velocità di movimento. Attaccare i campioni nemici ripristina la durata del sovraccarico e aggiunge un’altra carica di velocità di movimento. Quando Zeri è in sovraccarico, i danni di Fuoco a raffica si concentrano in un rapido colpo triplo che fa rimbalzare fulmini tra i nemici.

Zeri arriverà su League of Legends con la patch 12.2, prevista per il 19 gennaio.