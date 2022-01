FIFA 22: prendono il via le votazioni per la Squadra dell'Anno

Con la chiusura del 2021 è arrivato il momento per i giocatori di FIFA 22 di decidere quali calciatori si sono più distinti nel corso della passata stagione. A tale scopo, alle ore 17:00 di oggi prenderanno il via le votazioni per la Squadra dell’Anno (Team of the Year per i nostri amici angolofoni), che permetteranno ai giocatori di esprimere le loro preferenze. Le votazioni saranno aperte fino al 18 gennaio alle 8:59 di mattina. Di seguito potete trovare la lista dei giocatori candidati al premio per la Squadra dell’Anno, suddivisi nelle categorie Attaccanti, Centrocampisti, Difensori e Portieri.

