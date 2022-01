Rivelato Serious Sam: Siberian Mayhem, uscirà entro fine gennaio

Ecco svelato il misterio dietro al teaser pubblicato da Devolver Digital qualche giorno fa: il publisher ha infatti da poco annunciato Serious Sam: Siberian Mayhem, un’espansione standalone per il quarto capitolo della serie in arrivo su PC il 25 gennaio. C’è pure un bel trailer, che mostra il nostro eroe Sam Stone impegnato a fare carneficina di mostri alieni nelle gelide lande russe.









Oltre alla forze di Mentat, Sam si troverà ad avere a che fare anche con il Generale Brand. Dare la caccia a questo traditore porterà il protagonista ad attraversare cinque livelli che si divideranno fra coste artiche, foreste desolate e l’agghiacciante città fantasma di Tunguska. Serious Sam: Siberian Mayhem metterà a nostra disposizione anche nuove armi come l’AK-47 e la balestra sperimentale Perun. Potremo inoltre metterci al controllo di mezzi mai visti prima.

Come chiarito tramite un messaggio su Steam, Serious Sam: Siberian Mayhem è stato sviluppato da un team di modder che ha preso il nome di Timelock Studio, e che ha potuto contare sul pieno appoggio di Croteam.