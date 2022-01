Forza Street chiuderà i battenti in primavera

Forza Street si avvia sul viale del tramonto a distanza di circa tre anni dal suo lancio su PC e dispositivi mobili. L’incarnazione casual della celebre saga automobilistica targata Turn 10 chiuderà i battenti nel corso della prossima primavera, sebbene ancora non sia stata fissata una data definitiva.

Gli sviluppatori fanno sapere di aver già disabilitato lo store in-game che permetteva di acquistare oro in cambio di denaro reale, mentre procederanno a risarcire automaticamente qualsiasi acquisto effettuato negli scorsi trenta giorni. Forza Street sarà giocabile fino al giorno della sua chiusura, dopodiché l’applicazione non sarà più accessibile.

Nel frattempo, il team di sviluppo ha diffuso un ultimo aggiornamento del gioco che introduce una vettura inedita, prezzi scontati per la maggior parte degli oggetti in-game, e tempi di ricarica ridotti per l’energia.

