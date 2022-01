Halo Infinite: in lavorazione una patch per le Big Team Battle

Di ritorno dalla pausa natalizia, gli sviluppatori di 343 Industries si sono immediatamente messi all’opera per risolvere le criticità che affliggono le Big Team Battle di Halo Infinite.

Tramite un aggiornamento pubblicato sul forum ufficiale della serie, il community director Brian Jarrard ha dichiarato che la priorità dello studio è quella di risolvere i problemi di matchmaking che stanno affliggendo le BTB sin dal lancio. Jarrard spiega che gli sviluppatori avevano provato a risolvere le criticità prima delle festività, tuttavia alcuni imprevisti hanno impedito che ciò potesse avvenire. Ciò detto, il team sta già facendo buoni progressi e la patch non dovrebbe farsi attendere a lungo.

Nel frattempo, 343 Industries sta valutando come affrontare un altro problema di Halo Infinite, purtroppo comune a moltissimi videogiochi multiplayer: quello dei cheater. A tal proposito, nell’attesa di una soluzione definitiva, un primo aggiornamento utile a mitigare gli effetti di questa piaga dovrebbe essere pubblicato già a febbraio.

Vi ricordiamo, infine, che Halo Infinite è il protagonista della cover story del nuovo TGM 387, arrivato proprio in questi giorni in edicola.

