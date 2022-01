Clockwork Aquario in uscita anche su PC e Xbox

Non solo PlayStation e Switch, dove Clockwork Aquario è disponibile già da qualche settimana, anche gli utenti PC e Xbox potranno presto giocare a questo platform di stampo arcade dalla storia travagliata.

ININ Games ha difatti annunciato che Clockwork Aquario verrà pubblicato anche su Steam e sulle console Microsoft nel corso della prossima estate. Per quanto riguarda la precisa data di uscita, però, ancora non si hanno notizie certe e ufficiali. Aspettiamo di saperne di più.

Condividi con gli amici Inviare