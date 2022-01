Scorn: novità in arrivo per l'avventura horror di Ebb Software

Mancano ancora molti mesi all’uscita di Scorn, la cui pubblicazione è prevista a ottobre su PC e Xbox Series X|S, ma ciò non significa che gli sviluppatori siano in silenzio radio fino al lancio del gioco. Ebb Software ha difatti reso noto via Twitter che presto avremo notizie di questa affascinante avventura a tinte horror ispirata ai lavori di H.R. Giger.

Non si conoscono ancora i dettagli, ma il team fa sapere che le notizie su Scorn verranno diffuse nel corso di questo mese. La speranza è che ci vengano fornite nuove informazioni sul gameplay e sul comparto narrativo dell’opera.

