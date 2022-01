S.T.A.L.K.E.R. 2, voci parlano di un rinvio all'autunno 2022

Nell’ampia lista di giochi più attesi del 2022, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl si piazza sicuramente piuttosto in alto nella classifica. Attualmente previsto per il 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X|S, alcune voci emerse nel corso delle ultime ore danno però per probabile un suo rinvio piuttosto importante. Come segnalato dal sito ucraino Championat, secondo questi rumor gli sviluppatori avrebbero già deciso di rinviare la data d’uscita all’autunno 2022, con la versione PS5 in arrivo entro fine anno o a inizio 2023.

Al solito, l’affidabilità di notizie di questo tipo è piuttosto precaria, anche se va detto che l’ultimo paio d’anni ci ha insegnato che, per titoli grandi e piccoli, i rinvii sono tutt’altro che una realtà ignota. Non dubitiamo che le prossime comunicazioni ufficiali del team di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl conterranno informazioni più precise in merito.