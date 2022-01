Dying Light 2: Techland chiarisce la durata del gioco

La recente notizia che Dying Light 2 Stay Human richiederà 500 ore per essere completato ha causato reazioni speculari fra chi lo sta attendendo ansiosamente. Alcuni sono infatti deliziati all’idea di un mondo così ricco di cose da fare, mentre altri hanno dovuto riflettere con sconforto sulle ore che possono dedicare al gaming. Per tranquillizzare gli animi, Techland ha deciso di intervenire chiarendo come stanno le cose.

Com’è evidente, 500 ore non è il tempo necessario per “finire il gioco”, ma quello richiesto per poterne vedere ogni singolo aspetto, con multiple playthrough e trovando ogni oggetto collezionabile. Chi invece è interessato alla storia principale potrà cavarsela in una molto più ragionevole ventina di ore, mentre se a questo andremo ad aggiungere anche le quest secondarie copriremo un arco temporale di circa 80 ore di gioco. Sembra dunque che, nel creare Dying Light 2 Stay Human, Techland abbia tenuto conto delle esigenze di tutti i tipi (e le età) di giocatori.