Slipgate Ironworks è al lavoro su un nuovo RTS, pubblicato un teaser

Ai vari studi che attualmente hanno in cantiere degli RTS pare che stia per aggiungersi anche un nome che non ci saremmo aspettati. Il CEO di 3D Realms e Slipgate Ironworks Frederik Schreiber ha infatti di recente pubblicato su Twitter un breve teaser dedicato a uno strategico in tempo reale in via di sviluppo, e ancora da annunciare. L’ambientazione moderna ha portato alcuni a pensare che il titolo possa essere la prossima incarnazione della serie Command & Conquer, ma Schreiber ha specificato che si tratta di una nuova IP.

Vale la pena sottolineare che, andando a consultare il catalogo di giochi a cui ha collaborato Slipgate Ironworks, possiamo trovare anche lo strategico Ancestor’s Legacy di Destructive Creations; è altamente probabile che sia questo lo studio che si sta occupando del progetto, anche alla luce di alcuni messaggi di Frederik Schreiber. Ancora privo di un nome, non dubitiamo che questo RTS verrà rivelato in pieno a breve.