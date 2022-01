Un nuovo Armored Core potrebbe essere in via di sviluppo

Come ben sappiamo, From Software è attualmente impegnata a rifinire gli ultimi dettagli dell’attesissimo Elden Ring, ma sembra che il suo futuro potrebbe distaccarsi dal medioevo fantasy. Come possiamo leggere su Resetera, nel corso degli ultimi giorni lo studio giapponese ha infatti diffuso un sondaggio volto ad esplorare l’interesse dei giocatori per un nuovo capitolo della serie Armored Core. Il sondaggio, a quanto pare, contiene dettagli della trama, sottolinea il ruolo giocato da Hidetaka Miyazaki nella creazione dell’universo narrativo e promette “azione dinamica e tridimensionale” che “nessun essere umano sarebbe in grado di imitare”.

Il sondaggio includeva inoltre alcuni screenshot di questo nuovo capitolo della serie Armored Core. Per ragioni di sicurezza (e non a torto, a quanto pare), lo studio li ha coperti con watermark piuttosto invadenti, ma potete comunque trovarli nel messaggio Twitter in coda a questo articolo. Dopo anni di attesa, chissà che non sia giunto finalmente il momento giusto per tornare a mettersi al comando di possenti mecha.

Screenshots of the upcoming Armored Core game from the consumer survey by FromSoftware. Source: https://t.co/rn0fLxrjJQ pic.twitter.com/rAKWGwS0Pt — Mordecai (@EldenRingUpdate) January 10, 2022