Twisted Metal: il reboot non sarebbe più nelle mani di Lucid Games

Oltre alla serie in live action già confermata da qualche tempo, Sony avrebbe in cantiere anche un bel reboot di Twisted Metal, la serie di giochi dedicati ai combattimenti automobilistici. A quanto pare, però, lo sviluppo di questo capitolo sarebbe di recente passato di mano. Stando a quanto riportato da VGC, che cita fonti interne, Sony avrebbe infatti deciso di rimuovere il progetto dalle mani di Lucid Games.

Come possibile causa di questa decisione viene citato lo scarso successo di Destruction AllStars, titolo che a dispetto dei suoi pregi ha fatto molta fatica a conquistare una base stabile di giocatori. Lo sviluppo del reboot di Twisted Metal, sempre secondo VGC, sarebbe dunque passato nelle mani di uno degli studi first-party europei di PlayStation. Ancora non c’è un nome ufficiale a proposito, ma d’altronde la lista del PlayStation Studios con sede nel Vecchio Continente non è poi così lunga.