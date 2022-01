ELEX 2: un nuovo trailer dedicato al combattimento

THQ Nordic e Piranha Bytes hanno da poco pubblicato un nuovo trailer di ELEX 2, questa volta dedicato principalmente al combattimento. Nel corso del breve video possiamo vedere Jax alle prese con la nuova minaccia: oscuri invasori la cui influenza sta corrompendo il mondo di Magalan. Che, per fortuna, può contare su un eroico salvatore (che siamo noi, giusto per essere chiari).









Così come il suo predecessore, anche questo capitolo ci garantirà ampia libertà di scelta per quanto riguarda il nostro approccio, fra corpo a corpo, distanza e magie; o anche, volendo, un misto di tutti e tre. ELEX 2 uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il primo marzo 2022.