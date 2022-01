MSI presenta le schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3080 12GB

MSI ha presentato tre nuovi modelli di schede video Nvidia GeForce 3080 dotate di 12GB di memoria. Basata sull’architettura Nvidia Ampere, la GeForce RTX 3080 offre un balzo in avanti in termini di prestazioni e funzionalità, tra cui spiccano il Ray-Tracing, intelligenza artificiale per il potenziamento delle prestazioni Nvidia DLSS, la riduzione della latenza grazie a Reflex, funzionalità di streaming con Nvidia Broadcast e memoria aggiuntiva che le consente di velocizzare ulteriormente le tempistiche.

La serie SUPRIM rappresenta il punto massimo del design e della progettazione MSI. Raffreddate con un sistema denominato TRI FROZR 2S, il nostro sistema di raffreddamento più avanzato, e le esclusive ventole TORX 4.0, le schede SUPRIM sono la perfetta espressione dell’ingegneria. Flussi di illuminazione RGB con milioni di colori permettono la massima personalizzazione all’utente, mentre con Dual BIOS gli utenti potranno cambiare rapidamente tra modalità “silenziosa” e modalità “massime prestazioni”.

Il design GAMING TRIO è ulteriormente rinnovato con un nuovo look, pur mantenendo lo stesso equilibrio tra prestazioni, raffreddamento e silenziosità. In primo piano c’è il design con ventole TORX 4.0, studiate appositamente per fornire un flusso d’aria costante e ottimizzato al dissipatore sottostante. Un backplate con finitura opaca non solo rinforza la scheda, ma fornisce un’ulteriore azione di raffreddamento tramite numerosi pad termici. L’illuminazione RGB Mystic Light completa la scheda, fornendo tutto il necessario per personalizzare la GPU.

Il popolare design VENTUS ritorna nel modello 3X, ovvero con design a tripla ventola TORX 3.0. Il design progettuale di VENTUS è focalizzato su prestazioni al giusto prezzo, mantenendo elementi essenziali ma accattivanti. Un robusto sistema di raffreddamento, una piastra posteriore rinforzata con finitura spazzolata e un’estetica accattivante donano a questa scheda un look veramente aggressivo.

La nuova serie Nvidia GeForce RTX 3080 12G di MSI sarà disponibile in Italia a breve presso i partner ufficiali.

