Assassin's Creed: The Ezio Collection è in arrivo su Switch

Pubblicata diversi anni fa sulle console della scorsa generazione, Assassin’s Creed: The Ezio Collection sta ora per approdare anche su Nintendo Switch.









La raccolta comprende Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, nonché i due cortometraggi Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers che approfondiscono la storia del protagonista. In ogni caso, i videogiochi sono comprensivi di tutti i DLC pubblicati successivamente al lancio.

Inoltre, Assassin’s Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch supporta anche il gioco in modalità portatile e l’HD Rumble dei controller Joy-Con, mentre presenta un’interfaccia touchscreen e un HUD ottimizzato per le dimensioni ridotte dello schermo della console. In uscita il 17 febbraio, la raccolta può già essere prenotata al prezzo di € 49,99.