Humankind: annunciato il primo DLC Cultures of Africa

SEGA e Amplitude Studios hanno annunciato il primo DLC di Humankind (qui la nostra recensione) intitolato Cultures of Africa. Questo contenuto aggiuntivo aggiungerà ben sei culture inedite alle sessanta già presenti nel gioco base.









Come facilmente intuibile dal titolo dell’espansione, Cultures of Africa si concentra sulle civiltà del continente africano introducendo una cultura aggiuntiva per ognuna delle sei epoche di gioco. Queste sono i Bantu (espansionista), i Garamanti (agricola), gli Swahili (mercantile), i Maasai (agricola), gli Etiopi (militarista), e i Nigeriani (agricola).

Il DLC di Humankind comprende anche cinque meraviglie (Monte Kilimanjaro, Cascate Vittoria, Zuma Rock, Lago Natron, Grande moschea di Djenné), sette popolazioni indipendenti e quindici eventi narrativi.

Cultures of Africa sarà disponibile dal 20 gennaio al prezzo di € 8,99, ma è già disponibile per il pre-acquisto con uno sconto del 10%.