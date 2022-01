PUBG diventa free-to-play, già disponibile su PC e console

Il celebre battle royale PUBG, precedentemente noto con il nome di PlayerUnknown’s Battlegrounds, da oggi è diventato un titolo free-to-play giocabile senza sborsare un centesimo sia su PC (tramite Steam) che su console PlayStation e Xbox.









Da notare, tuttavia, che i nuovi utenti hanno accesso a un account base che dà loro diritto a molti contenuti in-gioco, tuttavia per l’esperienza completa è necessario effettuare l’upgrade a Battlegrounds Plus. Questo permette di accedere alle partite classificate, un bonus all’esperienza, diversi oggetti di personalizzazione estetica, 1300 G-Coin e la scheda medaglie per la Carriera. Chiunque abbia acquistato PUBG prima della sua trasformazione in videogioco free-to-play riceverà automaticamente l’upgrade a Battlegrounds Plus, mentre tutti gli altri utenti potranno acquistarlo pagando € 12,99.