Shadow Warrior 3: serviranno 500 ore per completarlo 60 volte

Scimmiottando le dichiarazioni di Techland circa la durata di Dying Light 2, poi chiarite in un comunicato successivo, quei simpaticoni di Flying Wild Hog hanno anch’essi parlato della longevità del loro gioco spiegando che serviranno 500 ore per completare Shadow Warrior 3. Sì, ma in quell’arco di tempo si arriva ai titoli di coda non una volta, non due: ben sessanta!

Facendo un rapido conto, dunque, dovrebbero volerci poco più di otto ore per completare Shadow Warrior 3, più o meno in linea con la longevità media di uno sparatutto in soggettiva. Non è però chiaro se il calcolo includa anche l’esplorazione certosina dei livelli, eventuali segreti e collezionabili, oppure difficoltà aggiuntive.

Per scoprirlo bisognerà attendere l’uscita, di cui purtroppo il gioco è ancora sprovvisto. Non temete, però, giacché il team polacco ha fatto sapere che si sta preparando ad annunciare la data di lancio di Shadow Warrior 3, che dovrebbe vedere la luce quest’anno su PC e console.

