Far Cry 6: disponibile il DLC di Pagan Min

Dopo Vaas, è arrivato il turno anche di Pagan Min di fare la sua apparizione in quel di Far Cry 6. Il cattivo del quarto capitolo della serie è il protagonista di un DLC che lo vede impegnato a cercare sua figlia Lakshmana. Come possiamo vedere dal trailer, la strada per la liberazione della piccola sarà costellata di sparatorie.









Ambientato nella regione di Kyrta, il DLC Far Cry 6: Controllo prevede anche il gioco cooperativo; a tal proposito, l’acquisto includerà anche un Buddy Pass che permetterà a un amico di provare il contenuto aggiuntivo senza bisogno di acquistarlo. Il DLC include anche alcune ricompense accessibili nel gioco principale. La prossima espansione sarà dedicata a Joseph Seed, il cattivo di Far Cry 5.