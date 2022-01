Inscryption: più di un milione le copie vendute dal roguelike

Devolver Digital ha di recente rivelato che il deck-building roguelike Inscryption ha venduto più di un milione di copie. Una cifra ragguardevole se si considera che il titolo, che mischia le meccaniche da gioco di carte a un’atmosfera da tinte horror, è relativamente di nicchia; ma questo non significa che il risultato non sia più che meritato, vista la qualità del lavoro svolto da Daniel Mullins.

Inscryption ci pone nei panni di un personaggio che si risveglia in una casa di legno, dove un misterioso personaggio ci invita a prendere parte a un gioco di carte dai tratti piuttosto inquietanti. Creato dallo stesso autore di Pony Island e The Hex, il gioco non manca anche di guizzi metanarrativi. Potete trovare altre informazioni in merito nella nostra recensione.

The stoat wants you to know that Inscryption has crossed one million copies sold.

Thanks to all of you, the brave squirrels, and the brilliant @DMullinsGames! pic.twitter.com/gC8TQi2Ol6

