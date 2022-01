Kirby e la Terra Perduta arriverà su Nintendo Switch a marzo

Annunciato a settembre dello scorso anno, Kirby e la Terra Perduta ha ora una data di lancio ufficiale. Tramite un nuovo trailer, Nintendo ha infatti svelato che l’uscita del nuovo capitolo delle avventure del paffuto eroe rosa è prevista per il 25 marzo 2022, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Il video mostra anche quali novità i giocatori potranno aspettarsi da questo action platform 3D.









Arrivato in una terra sconosciuta, Kirby scoprirà ben presto che i Waddle Dee sono stati rapiti. Per salvare i suoi amici, Il nostro eroe per un viaggio con il curioso Elfilin, incontrato in questo nuovo mondo. Il gioco prevede la modalità cooperativa in locale: il secondo giocatore ricoprirà il ruolo di un Waddle Dee Aiutante. Kirby e la Terra Perduta introduce anche la Città di Waddle Dee, che è il fulcro centrale dell’avventura. La città si svilupperà sempre di più in base al numero di Waddle Dee salvati. Verranno aperti diversi negozi e i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi preferiti dai cittadini.